Постановлением Министерства образования № 281 от 23 августа 2022 г. утверждено Положение о комиссии по разрешению конфликта интересов педагогического работника.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определен порядок создания, организации работы, принятия решений такой комиссии и их исполнения.

Так, создание комиссии осуществляется: в учреждении образования; в организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования; в иной организации, у индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность.

В качестве цели создания комиссии выделено урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений в случае возникновения конфликта интересов педработника. Под таким конфликтом понимается ситуация, при которой у педработника при осуществлении педагогической деятельности возникает заинтересованность в получении им имущества или иной выгоды и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педработником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающихся, законных представителей несовершеннолетних обучающихся.

Под действие Положения подпадают педработники, осуществляющие педагогическую деятельность в учреждении образования на основании трудового договора и (или) гражданско-правового договора.

Комиссия, в частности, уполномочена:

рассматривать обращения по вопросам, связанным с возникновением конфликта интересов педагогического работника;

проверять поступившую в комиссию информацию о возникновении либо возможности возникновения конфликта;

принимать решение об отсутствии либо наличии (возможном возникновении) конфликта интересов педработника;

представлять руководителю учреждения образования решения комиссии для принятия мер по их исполнению.

В состав комиссии включаются избранные на общем собрании коллектива работники учреждения образования, представитель профсоюза (при его наличии), а также могут включаться представители органов самоуправления (родительского комитета попечительского, ученического или студенческого советов).

Руководитель учреждения образования не может быть членом комиссии.

Что касается состава и порядка работы комиссии, создаваемой у ИП, осуществляющего образовательную деятельность, то она определяется ИП в зависимости от численности педработников.

Положением определены ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов педработника. К ним отнесены в том числе ситуации, когда педработник:

осуществляет репетиторство обучающихся класса, в котором он осуществляет педагогическую деятельность;

является членом жюри конкурса, олимпиады, иного образовательного мероприятия, в котором участвуют обучающиеся класса, в котором он осуществляет педагогическую деятельность;

получает подарки и услуги от участников образовательных отношений;

привлекает денежные средства для обеспечения деятельности учреждения образования.

Направленные заявления должны быть рассмотрены комиссией в течение десяти календарных дней после их поступления. При необходимости запроса дополнительных сведений срок рассмотрения может быть продлен до одного месяца.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.