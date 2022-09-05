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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
КОМИССИИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПЕДРАБОТНИКА БУДУТ СОЗДАВАТЬСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
14:06 05.09.2022
Постановлением Министерства образования № 281 от 23 августа 2022 г. утверждено Положение о комиссии по разрешению конфликта интересов педагогического работника.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом определен порядок создания, организации работы, принятия решений такой комиссии и их исполнения.
Так, создание комиссии осуществляется: в учреждении образования; в организации, реализующей образовательные программы научно-ориентированного образования; в иной организации, у индивидуального предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность.
В качестве цели создания комиссии выделено урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений в случае возникновения конфликта интересов педработника. Под таким конфликтом понимается ситуация, при которой у педработника при осуществлении педагогической деятельности возникает заинтересованность в получении им имущества или иной выгоды и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педработником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающихся, законных представителей несовершеннолетних обучающихся.
Под действие Положения подпадают педработники, осуществляющие педагогическую деятельность в учреждении образования на основании трудового договора и (или) гражданско-правового договора.
Комиссия, в частности, уполномочена:
рассматривать обращения по вопросам, связанным с возникновением конфликта интересов педагогического работника;
проверять поступившую в комиссию информацию о возникновении либо возможности возникновения конфликта;
принимать решение об отсутствии либо наличии (возможном возникновении) конфликта интересов педработника;
представлять руководителю учреждения образования решения комиссии для принятия мер по их исполнению.
В состав комиссии включаются избранные на общем собрании коллектива работники учреждения образования, представитель профсоюза (при его наличии), а также могут включаться представители органов самоуправления (родительского комитета попечительского, ученического или студенческого советов).
Руководитель учреждения образования не может быть членом комиссии.
Что касается состава и порядка работы комиссии, создаваемой у ИП, осуществляющего образовательную деятельность, то она определяется ИП в зависимости от численности педработников.
Положением определены ситуации, которые могут привести к возникновению конфликта интересов педработника. К ним отнесены в том числе ситуации, когда педработник:
осуществляет репетиторство обучающихся класса, в котором он осуществляет педагогическую деятельность;
является членом жюри конкурса, олимпиады, иного образовательного мероприятия, в котором участвуют обучающиеся класса, в котором он осуществляет педагогическую деятельность;
получает подарки и услуги от участников образовательных отношений;
привлекает денежные средства для обеспечения деятельности учреждения образования.
Направленные заявления должны быть рассмотрены комиссией в течение десяти календарных дней после их поступления. При необходимости запроса дополнительных сведений срок рассмотрения может быть продлен до одного месяца.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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