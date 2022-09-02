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ГТК БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ


11:57 05.09.2022

Постановлением Государственного таможенного комитета № 76 от 30 августа 2022 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке заполнения и регистрации статистической декларации, внесения изменений в зарегистрированную статистическую декларацию, а также ее аннулирования, утвержденную постановлением ГТК № 2 от 26 января 2012 г.

Как сообщается на сайте ГТК, в частности, внесены изменения в порядок заполнения разделов 2а «Экспортер/импортер», 2б «Контрагент» графы 2 «Сведения о лицах», раздела 21-2 графы 21 «Стоимость товаров» статистической декларации, иных граф статистической декларации с учетом представления статистической декларации по сделкам с нерезидентом, перечисленным в пункте 4 приложения 1 к указу от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке исполнения внешнеторговых договоров»

Дополнен классификатор оснований для внесения изменений в статистическую декларацию с учетом подпункта 1.8 пункта 1 постановления Совета министров от 14 сентября 2020 г. № 533 «О статистическом декларировании товаров».

Изменились классификаторы, используемые для заполнения раздела 7-1 и раздела 7-2 графы 7 «Характер сделки» статистической декларации (классификатор отгрузки (поступления) товара, классификатор особенностей оплаты товаров).

В отношении товаров, отгрузка (поступление) которых состоялась до 31 августа 2022 г. включительно, заполнение, регистрация статистической декларации, внесение изменений в зарегистрированную статистическую и периодическую статистическую декларацию, их аннулирование осуществляются в порядке, определенном нормативным правовым актом Государственного таможенного комитета, действовавшим на день отгрузки (поступления) таких товаров (пункт 2 постановления № 76).

Постановление № 76 вступило в силу с 1 сентября 2022 г.
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