На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь «О преобразовании памятника природы республиканского значения парк «Несвиж».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления предусматривается преобразование в Несвижском районе Минской области ботанического памятника природы республиканского значения парк «Несвиж» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и использования.

Так, по предложению Несвижского районного исполнительного комитета в составе земель памятника природы предлагается сохранить парковый комплекс, исключив из его территории Несвижский дворцово-замковый ансамбль (4,38 га), а также включить в границы памятника природы пруд Бернардинцев и часть акватории пруда Дикого, ранее не входившую в границы памятника природы, как неотъемлемые объекты паркового комплекса.

Также в проекте предусматривается норма о передаче памятника природы в управление Несвижскому районному исполнительному комитету.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 5 по 15 сентября 2022 г.