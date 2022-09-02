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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАРК «НЕСВИЖ»
10:47 05.09.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь «О преобразовании памятника природы республиканского значения парк «Несвиж».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления предусматривается преобразование в Несвижском районе Минской области ботанического памятника природы республиканского значения парк «Несвиж» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и использования.
Так, по предложению Несвижского районного исполнительного комитета в составе земель памятника природы предлагается сохранить парковый комплекс, исключив из его территории Несвижский дворцово-замковый ансамбль (4,38 га), а также включить в границы памятника природы пруд Бернардинцев и часть акватории пруда Дикого, ранее не входившую в границы памятника природы, как неотъемлемые объекты паркового комплекса.
Также в проекте предусматривается норма о передаче памятника природы в управление Несвижскому районному исполнительному комитету.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес с 5 по 15 сентября 2022 г.
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