Решением Минского областного исполнительного комитета № 770 от 31 августа 2022 года установлены сроки сбора, заготовки и закупки дикорастущих ягод брусники и клюквы на территории Минской области в 2022 году.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники установлены с 4 сентября 2022 года, а клюквы – с 13 сентября.

Решение Минского облисполкома вступает в силу после его официального опубликования.