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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНОБЛИСПОЛКОМ УСТАНОВИЛ СРОКИ СБОРА БРУСНИКИ И КЛЮКВЫ
10:00 05.09.2022
Решением Минского областного исполнительного комитета № 770 от 31 августа 2022 года установлены сроки сбора, заготовки и закупки дикорастущих ягод брусники и клюквы на территории Минской области в 2022 году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники установлены с 4 сентября 2022 года, а клюквы – с 13 сентября.
Решение Минского облисполкома вступает в силу после его официального опубликования.
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