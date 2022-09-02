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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТОЧНЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ОБМЕНА ВОДИТЕЛЬСКИХ «ПРАВ» В БЕЛАРУСИ
18:02 02.09.2022
Постановлением Совета Министров № 555 от 30 августа 2022 года внесены изменения в ряд постановлений правительства, регулирующих вопросы деятельности Госавтоинспекции, выдачи водительских удостоверений, автоперевозок грузов и др.
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом в новой редакции излагается Положение о порядке выдачи водительского удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом, международного водительского удостоверения и их обмена, утвержденное постановлением Совета министров от 4 апреля 2011 г. № 441 «О порядке выдачи водительского удостоверения».
Положением установлено, что выдача водительского удостоверения, прием теоретического и (или) практического квалификационных экзаменов осуществляют уполномоченным органом, в зоне обслуживания которого находится:
место жительства либо место пребывания физического лица в случае, если в соответствии с законодательством лицо обязано быть зарегистрировано по месту пребывания;
организация, выдавшая свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин.
Что касается обмена, выдачи водительского удостоверения взамен утраченного (похищенного), а также выдачи водительского удостоверения взамен водительского удостоверения образца Министерства внутренних дел СССР и международного водительского удостоверения, то они производятся уполномоченными органами вне зависимости от места регистрации граждан.
Сдавать экзамен и получать водительское удостоверение в уполномоченном органе, в зоне обслуживания которого располагается воинская часть либо учреждение образования, разрешено:
военнослужащим, проходящим срочную военную службу;
курсантам учреждений образования, осуществляющим подготовку кадров по специальностям военного профиля для Вооруженных Сил либо органов пограничной службы;
лицам, направленным на учебу военными комиссариатами;
учащимся дневной формы получения образования учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования.
Также Положением определены основания для отказа в выдаче и обмене водительского удостоверения, выдаче международного водительского удостоверения. К ним, в частности, отнесены:
наличие сведений о лишении права управления транспортными средствами либо лишении права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, за исключением предоставления права управления транспортными средствами после окончания срока такого лишения, либо о выданном направлении на обязательное медицинское переосвидетельствование до истечения 60 дней со дня выдачи заинтересованному лицу такого направления;
представление документов с истекшим сроком действия, за исключением водительского удостоверения;
наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них необходимых сведений, подписей и реквизитов.
Кроме того, постановлением № 555 скорректированы следующие постановления правительства:
от 31 декабря 2002 г. № 1851 «Об утверждении Положения о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел»;
от 24 апреля 2008 г. № 601 «О вопросах государственного технического осмотра транспортных средств и самоходных машин»;
от 30 июня 2008 г. № 970 «Об утверждении Правил автомобильных перевозок грузов»;
от 4 апреля 2011 г. № 441 «О порядке выдачи водительского удостоверения»;
от 17 октября 2014 г. № 986 «Об утверждении Инструкции о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства»;
от 21 октября 2016 г. № 849 «О некоторых вопросах подтверждения соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь».
Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.
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