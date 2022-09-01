Постановлением Совета министров № 555 от 30 августа 2022 г. внесены изменения в Положение о Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, утвержденное постановлением правительства № 1851 от 31 декабря 2002 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, уточняется порядок назначения и освобождения от должности должностных лиц Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) Министерства внутренних дел (МВД). Так, начальники межрайонных отделов ГАИ главного управления внутренних дел Минского горисполкома (ГУВД), управлений, отделов ГАИ управлений внутренних дел облисполкомов (УВД), отделов (отделений) ГАИ управлений, отделов внутренних дел городских, районных исполкомов (местных администраций) (ОВД) и их заместители назначаются на должности и освобождаются от должностей начальником соответствующего ГУВД, УВД, ОВД по представлению начальника управления ГАИ соответствующего ГУВД, УВД по согласованию с начальником главного управления ГАИ МВД.

Вместе с тем положение дополняется нормой о том, что командиры (начальники) специального подразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД, специального подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения УВД Минского облисполкома, батальонов дорожно-патрульной службы (ДПС) УВД, роты ДПС межрайонного отдела ГАИ УВД Витебского облисполкома и их заместители назначаются на должности и освобождаются от должностей начальником соответствующего ГУВД, УВД по представлению начальника управления ГАИ соответствующего ГУВД, УВД по согласованию с начальником главного управления ГАИ МВД и руководителем органа государственной охраны.

Также документом вносятся изменения в Инструкцию о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства, утвержденную постановлением Совета министров № 986 от 17 октября 2014 г. В частности, инструкция дополняется положением о том, что хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного) транспортного средства осуществляется на охраняемой стоянке, принадлежащей органу внутренних дел или государственной организации.

Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.