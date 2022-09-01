В Беларуси с 1 сентября 2022 года вступили в силу отдельные нормы законодательства по самовольно занятым землям.

Напомним, 18 июля Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в части земельных вопросов документ носит комплексный характер и включает в себя как изложение Кодекса о земле в новой редакции (вступит в силу с 1 января 2023 года), так и самостоятельные нормы, которые заработали сегодня.

Так, с 1 сентября 2022 года закрепляется право на приобретение в течение 5 лет земельных участков, находящихся у землепользователей на 1 сентября 2022 года, в частную собственность или аренду сроком на 99 лет с внесением платы с применением коэффициента 0,8 на территории Минска и областных центров, 0,5 – на иных территориях.

Вступают в силу отдельные нормы закона, касающиеся узаконения самовольно занятых земель (так называемая «земельная амнистия»). Согласно новым нормам, граждане будут вправе оформить ранее самовольно занятые земельные участки. Соответствующие решения будут приниматься местными органами исполнительной власти при соблюдении следующих условий:

сохранение капитального строения и изменение целевого назначения существующего земельного участка не влекут существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил;

имеется согласие смежных землепользователей;

отсутствие на рассмотрении в суде спора в отношении объекта самовольного строительства или земельного участка;

подтвержден факт возведения, реконструкции капитального строения до вступления в силу данной нормы;

заявление о принятии соответствующего решения подано заинтересованным лицом до истечения 3 лет со дня вступления в силу данной нормы;

возведение, реконструкция капитального строения связаны с самовольным занятием земельного участка либо несоблюдением целевого назначения земельного участка, предоставленного до вступления в силу данной нормы;

произведено возмещение потерь сельскохозяйственного или лесохозяйственного производства (при их наличии) в полном объеме;

в местный бюджет внесена плата за право легализации в размере кадастровой стоимости земельного участка либо его части.

«Земельной амнистией» можно будет воспользоваться в течение трех лет – до 1 сентября 2025 года.

Для решения проблем членов садоводческих товариществ (СТ) и вовлечения в оборот земель, в свое время массово выделявшихся для садоводства, допускается предоставление земельных участков по их фактическому пользованию без корректировки проекта организации и застройки территории товарищества при условии, что СТ создано до вступления в силу новой редакции Кодекса.

Чтобы сократить сроки возведения жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Кодекс включается норма, согласно которой оформление необходимых документов по отводу земельных участков для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов осуществляется одновременно с выполнением работ по проектированию при наличии акта выбора места размещения земельного участка (если при его изъятии и предоставлении необходимо предварительное согласование места его размещения).

Иные нормы обновленного Кодекса о земле, касающиеся расширения полномочий Совета Министров в сфере земельных отношений, снятия ряда ограничений в отношении сделок с земельными участками, возможности предоставления дополнительных земельных участков без проведения аукционов, определения местными органами власти целей предоставления земельных участков без аукциона на определенных территориях, увеличения предельных размеров земельных участков, а также наделения свободных экономических зон компетенцией по регулированию земельных отношений в границах этих зон вступят в силу 1 января 2023 года.