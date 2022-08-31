Постановлением Совета министров № 563 от 30 августа 2022 г. утверждено Положение о проведении аттестации государственных гражданских служащих.

Как сообщает Национальный правовой портал, под действие положения не подпадает порядок проведения аттестации гражданских служащих, занимающих государственные гражданские должности, включенные в кадровый реестр главы государства Республики Беларусь, судей судов общей юрисдикции, прокурорских работников, гражданских служащих таможенных органов.

Согласно положению, для проведения аттестации создается аттестационная комиссия, персональный состав которой утверждается решением, приказом (распоряжением) руководителя госоргана. Комиссия может быть как постоянно действующей, так и создаваться для проведения аттестации с учетом категории гражданских служащих, подлежащих аттестации. В ее состав входят руководители структурных подразделений, работники кадровой службы и иные должностные лица госоргана, а также могут включаться руководящие работники вышестоящих и иных госорганов.

График проведения аттестации утверждается ежегодно (по полугодиям).

На каждого аттестуемого не позднее чем за 20 календарных дней до начала аттестации в кадровую службу представляется аттестационная характеристика за подписью руководителя структурного подразделения (руководителя государственного органа либо его заместителя). По решению руководителя государственного органа на аттестуемого могут представляться другие материалы, отражающие результаты его деятельности.

При этом аттестуемые должны быть уведомлены о решении, приказе (распоряжении) об аттестации не позднее чем за один месяц до ее начала.

Условием проведения аттестации является участие в заседании аттестационной комиссии большинства ее членов.

Аттестация проводится комиссией в присутствии аттестуемого, руководителя соответствующего структурного подразделения или иного должностного лица, ответственного за представление гражданского служащего на заседании аттестационной комиссии.

По результатам аттестации аттестационная комиссия тайным голосованием принимает одно из следующих решений:

о соответствии занимаемой гражданской должности;

о неполном соответствии занимаемой гражданской должности и повторной аттестации;

о несоответствии занимаемой гражданской должности.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.