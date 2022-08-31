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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ И ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ


10:59 01.09.2022

Постановлением Министерства образования № 276 от 23 августа 2022 г. в новой редакции излагается Инструкция о порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление от 1 сентября 2011 г. № 251.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией определены участники экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования. К ним отнесены:

разработчики и руководители экспериментальных проектов;

разработчики и консультанты инновационных проектов;

учреждения образования, на базе которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования;

обучающиеся и педагогические работники, участвующие в проведении экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования;

Министерство образования, организации, осуществляющие научно-методическое обеспечение образования;

научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь, государственное учреждение образования «Академия последипломного образования», учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования», государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы».

В качестве разработчиков и руководителей экспериментальных проектов, разработчиков и консультантов инновационных проектов выступают:

педагогические и научные работники учреждений образования;

работники иных организаций;

специалисты республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования.

Перечень учреждений образования, на базе которых осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность, ежегодно утверждается Министерством образования. Основанием служат предложения государственных организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение образования на республиканском уровне.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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