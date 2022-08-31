|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.09.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛО ИМПОРТ ОТДЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ «НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН»
09:59 01.09.2022
Постановлением Совета министров № 562 от 30 августа 2022 года разрешен импорт отдельных видов товаров из «недружественных стран».
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, разрешен ввоз в Беларусь пекинской капусты, сельдерея стеблевого, клементинов и киви.
В конце июня правительство разрешило импорт груш, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, слив и хурмы. До этого, в апреле было дано «добро» на ввоз яблок, салата-латука, баклажанов, сладкого перца, кабачков.
Напомним, к «недружественным» власти Беларуси отнесли все страны ЕС и еще 12 государств: Австралию, Канаду, Лихтейнштейн, Норвегию, Новую Зеландию, Исландию, Северную Македонию, Великобританию, США и Швейцарию.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2022
Курсы в банках
на 01.09.2022
Конвертация в банках
на 01.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте