Постановлением Совета министров № 562 от 30 августа 2022 года разрешен импорт отдельных видов товаров из «недружественных стран».

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, разрешен ввоз в Беларусь пекинской капусты, сельдерея стеблевого, клементинов и киви.

В конце июня правительство разрешило импорт груш, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, слив и хурмы. До этого, в апреле было дано «добро» на ввоз яблок, салата-латука, баклажанов, сладкого перца, кабачков.

Напомним, к «недружественным» власти Беларуси отнесли все страны ЕС и еще 12 государств: Австралию, Канаду, Лихтейнштейн, Норвегию, Новую Зеландию, Исландию, Северную Македонию, Великобританию, США и Швейцарию.