На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций, которым вносятся изменения в ведомственное постановление № 47 от 23 октября 2012 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом документа планируется приведение в соответствие единых программ подготовки водителей механических транспортных средств с Законом Республики Беларусь от 14 декабря 2021 г. № 134-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении».

В частности, для предоставления возможности переподготовки водителей автобусов на право управления троллейбусами и водителей троллейбусов на право управления автобусами предлагается утверждение:

единой программы переподготовки водителей механических транспортных средств категории «D» на право управления механическими транспортными средствами категории «I»;

единой программы переподготовки водителей механических транспортных средств категории «I» на право управления механическими транспортными средствами категории «D».

Указанные программы разработаны впервые.

В качестве меры государственного регулирования, направленной на приведение в соответствие с современными реалиями теоретических знаний и практических навыков, предлагается внести изменения в постановление № 47, касающиеся дополнения его едиными программами, специально предназначенными для подготовки (переподготовки) водителей механических транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов.

По сравнению с действующими едиными программами подготовки водителей механических транспортных средств проекты специальных единых программ подготовки водителей-международников предусматривают существенные изменения в содержании предметов «Устройство и эксплуатация автомобилей категории «С» и «Устройство и эксплуатация состава транспортных средств категории «СЕ». Помимо того, в проекты специальных единых программ подготовки водителей-международников дополнительно включен предмет «Организация и выполнение международных автомобильных перевозок грузов».

Целями разработки проекта постановления также являются:

обеспечение системности и комплексности правового регулирования общественных отношений в области переподготовки водителей механических транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом;

повышение качества подготовки и переподготовки водителей механических транспортных средств, а также составов транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов.

Организатор общественного обсуждения – Министерство транспорта и коммуникаций.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 31 августа по 9 сентября 2022 г.