Постановлением Совета министров №559 от 30 августа 2022 г. определены порядок и условия получения коммерческими организациями всех форм собственности статуса бизнес-школы.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, принципиальная новация принятого документа – возможность для коммерческих организаций, получивших в установленном данным постановлением порядке статус бизнес-школы, реализовывать программы МВА в формате образовательных программ переподготовки руководящих работников и специалистов (после открытия соответствующей специальности) с выдачей диплома государственного образца. Таким образом, сам институт бизнес-школы интегрируется в образовательное пространство, что будет способствовать модернизации системы образования Беларуси.

На сегодня в мировой практике подготовки управленческих кадров для экономики программы МВА являются базовыми программами подготовки топ-менеджмента средних и крупных компаний.

По оценке Минэкономики, в Беларуси с 1996 по 2021 годы прошли обучение по программам МВА порядка 2-2,5 тыс. слушателей. При этом в стране насчитывается порядка 3,5 тыс. крупных и средних коммерческих организаций всех форм собственности.

Тем самым бизнес-школы смогут принять активное участие в решении государственно значимой задачи – подготовке управленческих кадров новой формации для национальной экономики.

Кроме того, продолжится процесс формирования полноценной конкурентной среды на рынке бизнес-образования между его различными участниками, как государственными учреждениями образования, так и частными компаниями. Это, безусловно, пойдет на пользу потребителям образовательных услуг и государству, которое сможет использовать имеющийся потенциал в национальных интересах, отмечает Минэкономики.