Постановлением Совета министров № 567 от 30 августа 2022 г. в Беларуси изменяются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $52 за 1 т (ранее – $53); прямогонный бензин – $28,6 за 1 т (ранее – $29,1); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $15,6 за 1 т (ранее – $15,9).

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.