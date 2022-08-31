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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ В БЕЛАРУСИ СНИЗЯТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ
14:48 31.08.2022
Постановлением Совета министров № 567 от 30 августа 2022 г. в Беларуси изменяются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $52 за 1 т (ранее – $53); прямогонный бензин – $28,6 за 1 т (ранее – $29,1); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $15,6 за 1 т (ранее – $15,9).
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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