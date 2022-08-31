ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ


13:35 31.08.2022

Постановлением Минздрава № 83 от 9 августа 2022 года утверждена Инструкция о порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, инструкцией предусмотрено проведение диспансеризации взрослому и детскому населению независимо от наличия и (или) отсутствия заболеваний, в том числе хронических или затяжных психических расстройств (заболеваний) с тяжелыми, стойкими или частично обостряющимися болезненными проявлениями.

Инструкцией определены группы диспансерного наблюдения, подлежащие диспансеризации: для взрослого населения – с 18 лет до 39 лет и с 40 лет и старше; для детского населения – до 1 года и с 1 года до 17 лет.

Инструкцией определены цели проведения диспансеризации - проведение медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни, воспитания ответственности граждан за свое здоровье.

Согласно документу, «диспансеризацию осуществляют все медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических организациях по месту жительства, месту работы (учебы, службы) и (или) другие организации, которые наряду с основной деятельностью также осуществляют медицинскую деятельность».

Инструкцией установлено, что в ходе диспансеризации медицинские работники анализируют медицинские документы пациента, проводят анкетирование пациентов для выявления факторов риска развития и признаков неинфекционных заболеваний, а также проводят оценку состояния здоровья пациента путем проведения медицинского осмотра. Имеется возможность проведения цифрового анкетирования.

По результатам диспансеризации в зависимости от наличия или отсутствия факторов риска развития заболеваний проводится:

консультирование пациента по медицинской профилактике, пропаганде здорового образа жизни;

определение периодичности проведения диспансеризации с учетом группы диспансерного наблюдения согласно возрасту;

при необходимости назначение дополнительных методов диагностики, в том числе мероприятий, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований;

направление пациента на консультацию к врачу-специалисту.

В целях обеспечения доступности проведения диспансеризации, особенно в сельской местности Инструкцией предусмотрено использование выездных форм работы, в том числе с использованием мобильных медкомплексов.

В целях исключения дублирования медицинских осмотров и проведения медицинских вмешательств Инструкцией предусмотрена возможность учитывать результаты медосмотров, проведенных врачами-специалистами и медицинских вмешательств, в течение двенадцати месяцев, предшествующих месяцу, в котором проводится диспансеризация детского населения и в течение периода с момента последней диспансеризации взрослого населения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2022
валюта курс
EUR 2.5613
USD 2.5567
RUB 4.2326
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5540 -0.0073
USD 2.5546 -0.0021
RUB 4.2309 -0.0017
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5650 2.5790
USD 2.5470 2.5550
RUB 3.3000 4.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 31.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0050 1.0150
EUR/RUB 61.0000 76.8000
USD/RUB 60.5000 76.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте