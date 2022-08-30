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В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ ПОВЫШАЕТСЯ БАЗОВАЯ СТАВКА

12:24 31.08.2022 Базовая ставка в Беларуси будет поэтапно повышена, начиная с сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко. Как сообщает Telegram-канал правительства, размер базовой ставки составит: с 1 сентября - Br211, с 1 ноября - Br212.