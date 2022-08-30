Постановлением Министерства образования № 178 от 7 июля 2022 года утверждены Положение о приемной комиссии учреждения образования по приему лиц для получения профессионально-технического образования и Положение о приемной комиссии учреждения среднего специального образования по приему лиц для получения среднего специального образования.

Как сообщает Национальный правовой портал, первым положением регулируется порядок деятельности приемной комиссии по приему лиц для получения профессионально-технического образования в учреждения образования, реализующие образовательные программы профессионально-технического образования, независимо от их подчиненности и формы собственности.

За приемной комиссией закреплены функции по обеспечению:

организации работы по профессиональной ориентации молодежи, подготовки и распространения информационных материалов об учреждении образования, условиях приема в учреждение образования;

приема документов, их регистрации и хранения на период проведения вступительной кампании, переписки по вопросам приема в учреждение образования;

проведению бесед с лицами, поступающими для получения профессионально-технического образования в учреждение образования, их законными представителями по вопросам выбора специальности (квалификации), условий приема в учреждение образования, порядка зачисления и обучения, материального обеспечения обучающихся;

проведения конкурса, принятия решения о зачислении поступающих в число обучающихся учреждения образования;

анализа и обобщения результатов приема документов, зачисления поступающих, подготовки отчетов и направления их в установленные сроки учредителям или уполномоченным ими органам;

иных функций, предусмотренных законодательством.

Вторым Положением установлен порядок работы приемных комиссий учреждений среднего специального образования (УССО) независимо от их подчиненности и формы собственности.

Согласно документу, на такую приемную комиссию возложены обязанности по обеспечению, в частности:

проведения профориентационной работы с молодежью, издания и распространения информационных материалов об условиях приема в УССО;

приема документов, их оформления и хранения на период проведения вступительных испытаний, конкурса и зачисления, переписки по вопросам приема в УССО;

организации консультаций для абитуриентов по заданиям вступительных испытаний;

допуска абитуриентов к сдаче вступительных испытаний, проведения конкурса, принятия решения о зачислении абитуриентов в число учащихся;

формирования экзаменационных комиссий и организации контроля за их деятельностью;

рассмотрения письменных заявлений абитуриентов или их законных представителей о пересмотре результатов сдачи вступительных испытаний;

анализа и обобщения результатов приема документов, проведения вступительных испытаний, конкурса и зачисления абитуриентов, подготовки отчетов и направления их в установленные сроки учредителям или уполномоченным им органам.

Положениями также регулируются порядок приема документов, организации и проведения вступительных испытаний, зачисления абитуриентов и иные вопросы, касающиеся работы приемных комиссий.

Указанные приемные комиссии создаются ежегодно.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.