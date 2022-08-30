Министерство финансов Беларуси предлагает продление на два года проекта, разрешающего интернет-торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Как напоминает ведомство, указом от 1 февраля 2021 г. № 36 «О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины» (указ № 36) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлено право в период с 12 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. осуществлять интернет-торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней (ювелирные изделия) вне объектов розничной торговли.

Указ № 36 предусматривает соблюдение следующих обязательных условий:

юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь специальные разрешения (лицензии) на деятельность, связанную с драгоценными металлами и драгоценными камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями;

ювелирные изделия, реализуемые через интернет-магазины, должны быть произведены в Республике Беларусь и маркированы кодами идентификации.

Маркировка ювелирных изделий кодами идентификации осуществляется в соответствии порядком, установленным постановлением Совета министров от 29 июля 2019 г. № 492 «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий» (пилотный проект, постановление № 492). Срок реализации пилотного проекта - с 1 сентября 2019 г. по 31 августа 2022 г.

В соответствии с постановлением Совета министров от 05.04.2021 № 193 «Об особенностях осуществления интернет-торговли ювелирными изделиями» (постановление № 193), интернет-торговля ювелирными изделиями с 12 апреля 2021 г. по 31 августа 2022 г. осуществляется в соответствии с Положением об особенностях осуществления интернет-торговли ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации, утвержденным названным постановлением.

Министерство финансов пакетным принципом подготовило проекты нормативных правовых актов, предусматривающих продление (с 1 сентября 2022 г. на два года) срока реализации пилотного проекта и, соответственно, периода осуществления в его в рамках интернет-торговли ювелирными изделиями, путем внесения изменений в указ № 36, постановление № 492, постановление № 193.

В этой связи с 1 сентября 2022 года и до вступления в силу указанных нормативных правовых актов Минфин просит обеспечить розничную торговлю ювелирными изделиями в объектах, указанных в лицензиях.