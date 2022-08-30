Постановлением Министерства образования № 280 от 23 августа 2022 г. внесены изменения в ведомственное постановление № 71 от 3 июня 2019 года «Об оплате труда работников в сфере образования».

Как сообщает Telegram-канал ведомства, документом в том числе утверждены надбавки к зарплате для воспитателей дошкольных учреждений.

Так, надбавка за работу воспитателям дошкольного образования установлена в размере 20% от оклада.

Помощникам воспитателя в учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, - в размере 10% от оклада.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.