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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДЕЙ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В БЕЛАРУСИ


12:00 30.08.2022

Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды № 42 от 3 августа 2022 г. в новой редакции излагается Инструкция о порядке застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Как сообщает Национальный правовой портал, условием допуска застройки площадей залегания полезных ископаемых является соблюдение требований, установленных законодательством:

об охране и использовании земель;

в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

об охране окружающей среды.

Что касается застройки площадей залегания полезных ископаемых, расположенных в границах горного отвода либо над горным отводом, предоставленным для добычи полезных ископаемых, то она допускается при условии получения согласования от недропользователя, которому предоставлен этот горный отвод. При такой застройке недропользователь осуществляет прогнозирование возможных деформаций земной поверхности и горного массива в границах горного отвода, которое предусматривает определение:

границ вредного воздействия горных выработок;

продолжительности процессов сдвижения горных пород;

расчетных, допустимых и предельных показателей деформаций земной поверхности и горного массива в границах горного отвода;

условий безопасного ведения горных работ и извлечения полезных ископаемых;

условий применения мер, обеспечивающих защиту объектов строительства и технологического оборудования от негативного влияния горных работ.

При установлении возможности застройки площади залегания полезных ископаемых местные исполнительные и распорядительные органы, а также госорганы должны оценить:

экономическую целесообразность застройки площади залегания полезных ископаемых;

степень геологической изученности планируемой к застройке площади, сведения об условиях залегания полезного ископаемого, его запасах и (или) прогнозных ресурсах;

перспективы добычи полезных ископаемых, залегаемых на этой площади, и проведения работ по геологическому изучению недр.

Постановление вступило в силу 28 августа 2022 г.
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