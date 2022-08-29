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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК УЧЕТА ДЕТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ


10:54 30.08.2022

Постановлением Министерства образования № 265 от 12 августа 2022 г. утверждена Инструкция о порядке учета детей в целях получения ими дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией установлено, что целями учета детей являются:

обеспечение реализации права граждан на получение дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования;

обеспечение доступности получения дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования;

обеспечение преемственности уровней дошкольного и общего среднего образования;

создание специальных условий для получения образования лицами с особенностями психофизического развития и оказание этим лицам коррекционно-педагогической помощи;

планирование сети учреждений образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы специального образования на уровне дошкольного образования, контингента детей, подлежащих обучению в учреждениях образования, потребности в педагогических кадрах;

выдача направления законным представителям детей для получения дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования в государственных учреждениях образования, частных учреждениях образования, финансирование части расходов которых осуществляется за счет средств местных бюджетов.

Учету подлежат дети раннего и дошкольного возраста, в том числе несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие в Республике Беларусь, а также несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Беларуси либо которые ходатайствуют о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь.

Учет ведут местные исполнительные и распорядительные органы по месту нахождения учреждения образования.

На основании данных учета в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством об административных процедурах, осуществляется выдача законным представителям детей направления в учреждение образования, расположенное на соответствующей административно-территориальной (территориальной) единице.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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