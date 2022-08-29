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МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ МИНИМАЛЬНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ


15:22 29.08.2022

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 87 от 26 августа 2022 г. Установлены предельные минимальные цены на товары, реализуемые по внешнеторговым договорам.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, минимальная стоимость реализуемых в Россию сухих молока и сливок снижена при жирности не более 1,5% до 190 российских рублей за кг (ранее - 210 российских рублей и при жирности более 1,5% – 310 российских рублей).

Кроме того, уменьшена цена на молоко и сливки с содержанием жира не более 1,5% при экспорте в Китай - с $3,3 за кг до $3,1 за кг.

При этом стоимость сливочного масла при реализации в страны за пределами СНГ (кроме Грузии) повысилась с $5,9 до $6,1 за кг.

Постановление вступило в силу с 27 августа 2022 года
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