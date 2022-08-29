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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
12:42 29.08.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об охранных зонах электрических сетей, размерах и режиме их использования».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления направлен на обеспечение системного и комплексного правового регулирования земельных отношений в связи с установлением охранных зон электрических сетей и режима их использования в целях:
обеспечения сохранности электрических сетей;
создания режима их безопасной эксплуатации;
предупреждения несчастных случаев и пожаров в результате воздействия электрического тока;
предотвращения причинения вреда потребителям электрической энергии и организациям, в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся электрические сети.
Организатор общественного обсуждения – Министерство энергетики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 августа по 8 сентября 2022 г.
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