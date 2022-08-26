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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКИХ МИНИМУМОВ

10:42 29.08.2022 Постановлением Министерства образования № 223 от 3 августа 2022 г. утверждены программы-минимумы кандидатских экзаменов и дифференцированного зачета по общеобразовательным дисциплинам. Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждены следующие программы-минимумы: кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине «Философия и методология науки» и «Иностранный язык»; дифференцированного зачета по общеобразовательной дисциплине «Основы информационных технологий». Ведомственное постановление от 13 августа 2012 г. № 97 «Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов и кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по общеобразовательным дисциплинам» утрачивает силу. Постановление № 223 вступает в силу с 1 сентября 2022 г.