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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТСКИХ МИНИМУМОВ
10:42 29.08.2022
Постановлением Министерства образования № 223 от 3 августа 2022 г. утверждены программы-минимумы кандидатских экзаменов и дифференцированного зачета по общеобразовательным дисциплинам.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом утверждены следующие программы-минимумы:
кандидатского экзамена по общеобразовательной дисциплине «Философия и методология науки» и «Иностранный язык»;
дифференцированного зачета по общеобразовательной дисциплине «Основы информационных технологий».
Ведомственное постановление от 13 августа 2012 г. № 97 «Об утверждении программ-минимумов кандидатских экзаменов и кандидатского зачета (дифференцированного зачета) по общеобразовательным дисциплинам» утрачивает силу.
Постановление № 223 вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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