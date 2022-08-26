Постановлением Совета министров № 545 от 23 августа 2022 г. утверждено Положение о порядке функционирования информационной системы архива электронных документов Национального архивного фонда Республики Беларусь.

Как сообщает Национальный правовой портал, Информационная система архива электронных документов (ИС АЭД) Национального архивного фонда Беларуси предназначена для приема на постоянное хранение документов в электронном виде, в том числе электронных документов Национального архивного фонда (документы в электронном виде), образующихся в процессе деятельности государственных органов и иных организаций, являющихся источниками комплектования государственных архивов (источники комплектования), и выполнения государственными архивами функций, предусмотренных законодательством в сфере архивного дела и делопроизводства.

Владельцем ИС АЭД является Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции, который осуществляет организационно-методическое руководство функционированием и развитием ИС АЭД, определяет регламент ее работы.

В свою очередь оператором ИС АЭД является государственное учреждение ”Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации“.

Согласно документу субъектами информационного взаимодействия в рамках ИС АЭД являются источники комплектования, государственные архивы, иные субъекты (организации, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, в том числе индивидуальные предприниматели).

ИС АЭД используется на безвозмездной основе.

Вместе с тем документом вносятся изменения в ряд постановлений Совета Министров Республики Беларусь. В частности, в новой редакции излагается система государственных архивных учреждений Республики Беларусь, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2012 г. № 243.

Постановление вступает в силу с 27 октября 2022 г.