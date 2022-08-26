ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ РАЗМЕР ПЕРВОГО ВЗНОСА В ФОНД ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ


15:17 26.08.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об установлении размера первого взноса в фонд ответственности туроператоров».

Как сообщает Национальный правовой портал, фонд ответственности туроператоров является одним из способов обеспечения исполнения туроператорами обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма, предусмотренных в части первой пункта 1 статьи 27 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туризме» (Закон), в рамках обеспечения механизма защиты прав потребителей туристических услуг.

Статьей 30 вышеназванного Закона предусмотрено основное регулирование, связанное с формированием фонда ответственности туроператоров: открытие и ведение специального счета в банке, источники его пополнения (взносы туроператоров), круг субъектов, пополняющих фонд ответственности туроператоров, иными вопросами формирования данного фонда.

Предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с установлением размера первого взноса в фонд ответственности туроператоров в отношении туроператоров.

В частности, речь идет о туроператорах:

вновь зарегистрированных в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

ранее не осуществлявших, но планирующих осуществлять туроператорскую деятельность в сфере международного выездного туризма.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

Свои замечания и предложения с 25 августа по 4 сентября 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.08.2022
валюта курс
EUR 2.5425
USD 2.5475
RUB 4.2605
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5430 +0.0005
USD 2.5518 +0.0043
RUB 4.2458 -0.0147
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5560 2.5600
USD 2.5450 2.5530
RUB 3.3000 4.2450
подробнее

Конвертация в банках
на 26.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0050 1.0120
EUR/RUB 59.5000 77.0000
USD/RUB 60.0000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте