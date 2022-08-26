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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ РАЗМЕР ПЕРВОГО ВЗНОСА В ФОНД ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ
15:17 26.08.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об установлении размера первого взноса в фонд ответственности туроператоров».
Как сообщает Национальный правовой портал, фонд ответственности туроператоров является одним из способов обеспечения исполнения туроператорами обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма, предусмотренных в части первой пункта 1 статьи 27 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туризме» (Закон), в рамках обеспечения механизма защиты прав потребителей туристических услуг.
Статьей 30 вышеназванного Закона предусмотрено основное регулирование, связанное с формированием фонда ответственности туроператоров: открытие и ведение специального счета в банке, источники его пополнения (взносы туроператоров), круг субъектов, пополняющих фонд ответственности туроператоров, иными вопросами формирования данного фонда.
Предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с установлением размера первого взноса в фонд ответственности туроператоров в отношении туроператоров.
В частности, речь идет о туроператорах:
вновь зарегистрированных в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
ранее не осуществлявших, но планирующих осуществлять туроператорскую деятельность в сфере международного выездного туризма.
Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.
Свои замечания и предложения с 25 августа по 4 сентября 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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