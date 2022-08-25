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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛО СРОК ОБРАЩЕНИЯ ЧЕКОВ «ИМУЩЕСТВО» ДО КОНЦА 2025 ГОДА


11:51 26.08.2022

Постановлением Совета министров № 546 от 24 августа срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» продлен по 31 декабря 2025 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, Государственному комитету по имуществу поручено в месячный срок довести до всеобщего сведения информацию о сроке обращения именных приватизационных чеков «Имущество» в соответствии с принятым постановлением и о порядке использования таких чеков.

Постановление № 546 вступает в силу с 1 января 2023 г.
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