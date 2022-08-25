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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСЫ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРЛИЦАМ НА РАЗРАБОТКУ СТАНДАРТОВ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
10:53 26.08.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О субсидиях на разработку стандартов».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта являются общественные отношения, связанные с порядком выделения субсидий (возмещение расходов юридических лиц) (субсидии) на разработку государственного стандарта Республики Беларусь, межгосударственного стандарта (если разработка межгосударственного стандарта осуществляется Республикой Беларусь) либо изменения к этим стандартам, из средств республиканского бюджета.
В частности, документ предусматривает возможность предоставления субсидий из средств республиканского бюджета при следующих условиях:
субсидии предоставляются юридическим лицам Республики Беларусь;
организация за свой счет разработала межгосударственный стандарт, разработка которого осуществляется нашей страной, или государственный стандарт, включённый в план государственной стандартизации (изменения к ним);
организация обратилась в Госстандарт и представила расчет расходов, непосредственно понесенных в ходе разработки, а также иные документы, необходимые для принятия положительного решения и определения размера выделяемой субсидии.
Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 25 августа по 6 сентября 2022 г.
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