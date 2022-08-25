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СОВМИН СКОРРЕКТИРОВАЛ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛЕКС МЕР ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 2025 ГОДА
09:53 26.08.2022
Постановлением Совета министров № 541 от 23 августа 2022 года скорректирован межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, межотраслевой комплекс мер в новой редакции включает 187 мероприятий суммарной установленной мощностью 933,17 МВт.
Планируемый прирост потребления электрической энергии - 2,5 млрд кВтч.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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