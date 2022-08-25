На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства спорта и туризма «Об установлении формы квитанции».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ предусматривает обновление формы квитанции на экскурсионные услуги (первоначальная форма квитанции установлена постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 19 августа 2010 г. № 35), которая является одной из возможных форм составления и заключения договора оказания экскурсионных услуг. Предлагаемые изменения обусловлены корректировкой законодательства в сфере экскурсионного обслуживания (в частности, профессиональной аттестации, подтверждающей квалификацию экскурсоводов, гидов-переводчиков, и аттестации аудиогидов (мобильных сопровождений экскурсий)).

Документом форма квитанции, предлагаемая проектом постановления, дополнена сведениями об экскурсоводе, гиде-переводчике, выданном ему свидетельстве об аттестации и сроке его действия, а также сведениями об аттестованном аудиогиде (мобильном сопровождении экскурсии) и выданном свидетельстве.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

Свои замечания и предложения с 25 августа по 4 сентября 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.