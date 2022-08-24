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СОВМИН УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ШКОЛЬНИКОВ К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ
14:43 25.08.2022
Постановлением правительства № 540 от 23 августа 2022 года утверждено Положение о порядке организации бесплатной перевозки обучающихся.
Как сообщает Национальный правовой портал, Кодексом Республики Беларусь об образовании установлено, что местные исполнительные и распорядительные органы организуют бесплатную перевозку обучающихся:
проживающих в сельских населенных пунктах, до государственного учреждения дошкольного, общего среднего, специального образования, за исключением специальной школы-интерната, и обратно в случае отсутствия государственного учреждения образования, реализующего соответствующие образовательные программы, по месту жительства или непредоставления места в госучреждении образования по месту жительства, – при отсутствии регулярного транспортного сообщения;
из числа лиц с особенностями психофизического развития, обучающихся в государственных центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также лиц, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата (со значительным и резко выраженным нарушением передвижения или его отсутствием), в государственные учреждения дошкольного, общего среднего и специального образования на специально оборудованных транспортных средствах от места жительства (места пребывания) обучающегося до учреждения образования и обратно;
от государственного учреждения образования к местам проведения экскурсий, посещение которых предусмотрено учебно-программной документацией образовательных программ общего среднего образования, образовательных программ специального образования на уровне общего среднего образования, в рамках изучения учебных предметов, модулей, и обратно;
осваивающих содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи, за исключением обучающихся, проживающих по месту нахождения учреждения дополнительного образования одаренных детей и молодежи, от места жительства (места пребывания) до учреждения дополнительного образования одаренных детей и молодежи и обратно;
до пункта проведения централизованного экзамена и обратно – при отсутствии автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении транспортом общего пользования или невозможности обеспечения такой перевозки автомобильными перевозками пассажиров в регулярном сообщении транспортом общего пользования к установленному времени.
Согласно принятому постановлению № 540, решение об организации бесплатной перевозки учащихся принимается местными органами власти на основании письменных заявлений законных представителей обучающихся в отделы (управления) образования по месту жительства не позднее чем за 20 календарных дней до начала осуществления перевозок в учебном году.
При этом определяются:
ответственные управление (отдел) образования и (или) должностное лицо местного исполнительного и распорядительного органа либо государственное учреждение, созданное исполнительным комитетом областного или базового территориальных уровней для обеспечения деятельности подчиненных ему бюджетных организаций, на которое возлагается организация бесплатной перевозки;
перечень учреждений образования, в которые будет осуществляться бесплатная перевозка;
населенные пункты, из которых необходимо осуществлять перевозку;
маршруты бесплатной перевозки с учетом соблюдения условий, обеспечивающих безопасность обучающихся, перечень перевозчиков и закрепление их за маршрутами бесплатной перевозки;
места посадки и высадки обучающихся, от и до которых организуется перевозка;
время отправления с начального пункта и прибытия на конечный пункт маршрута (по рейсам);
иные меры, необходимые для организации бесплатной перевозки.
Также установлено, что Советы депутатов областного и базового территориальных уровней в пределах своей компетенции вправе принимать решение по оплате расходов по перевозке обучающихся к местам проведения образовательных мероприятий, экскурсий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных, культурных мероприятий и обратно в рамках социальной поддержки обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ общего среднего и специального образования, за счет средств соответствующих местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
Постановлением также корректируются:
Правила автомобильных перевозок пассажиров, утвержденные постановлением Совета министров № 972 от 30 июня 2008 г.;
Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом общего пользования, утвержденные постановлением Совета министров № 609 от 17 июля 2015 г.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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