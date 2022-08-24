|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТЛОЖИЛО РЕКОНСТРУКЦИЮ ПУНКТА ПРОПУСКА "НОВАЯ ГУТА"
11:18 25.08.2022
Постановлением Совета министров № 544 от 23 августа 2022 г. реконструкция пункта пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе продлена до 2025 года включительно.
"Продлить срок реализации инвестиционного проекта по строительству зоны ожидания с внедрением системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Новая Гута в районе агрогородка Новая Гута Терюхского сельсовета Гомельского района Гомельской области до 2025 года включительно", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Ранее зону ожидания с площадкой для размещения транспортных средств на 220 мест, административной и санитарной зонами, магазином планировалось запустить в 2022 году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2022
Курсы в банках
на 25.08.2022
Конвертация в банках
на 25.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте