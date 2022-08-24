Постановлением Совета министров № 544 от 23 августа 2022 г. реконструкция пункта пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе продлена до 2025 года включительно.

"Продлить срок реализации инвестиционного проекта по строительству зоны ожидания с внедрением системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Новая Гута в районе агрогородка Новая Гута Терюхского сельсовета Гомельского района Гомельской области до 2025 года включительно", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее зону ожидания с площадкой для размещения транспортных средств на 220 мест, административной и санитарной зонами, магазином планировалось запустить в 2022 году.