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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТЛОЖИЛО РЕКОНСТРУКЦИЮ ПУНКТА ПРОПУСКА "НОВАЯ ГУТА"


11:18 25.08.2022

Постановлением Совета министров № 544 от 23 августа 2022 г. реконструкция пункта пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе продлена до 2025 года включительно.

"Продлить срок реализации инвестиционного проекта по строительству зоны ожидания с внедрением системы электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожный пункт пропуска Новая Гута в районе агрогородка Новая Гута Терюхского сельсовета Гомельского района Гомельской области до 2025 года включительно", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее зону ожидания с площадкой для размещения транспортных средств на 220 мест, административной и санитарной зонами, магазином планировалось запустить в 2022 году.
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