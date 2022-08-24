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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВНЕСЕНЫ КОРРЕКТИРОВКИ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ
10:08 25.08.2022
Лукашенко подписал указ № 298, которым внесены корректировки в отдельные положения налогового законодательства с учетом правоприменительной практики, сообщает его пресс-служба.
«Документ направлен на улучшение условий хозяйствования в сложившейся экономической ситуации», - говорится в комментарии.
В частности, освобождены от налогообложения операции по безвозмездной передаче государственным эксплуатационным организациям результатов реконструкции (модернизации), ремонта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, совершенные до 1 января 2021 года.
Для целей применения нулевой ставки НДС признаны экспортируемыми услуги, оказанные белорусскими автоперевозчиками, по перевозке грузов, следующих из стран (в страны) Евросоюза, в части маршрутов, начинающихся и заканчивающихся на территории Беларуси.
Срок зачета (возврата) НДС, согласно указу, сокращен до 5 рабочих дней. Упрощены условия предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС, а также расширены случаи ее предоставления.
Документом также внесены изменения в коды и наименования транспортных средств для целей налогообложения в соответствии с новой единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
Кроме того, откорректирован указ № 160 от 12 мая 2020 года "Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности". Он приведен в соответствие с терминологией и подходами, используемыми в Налоговом кодексе при исчислении, освобождении от уплаты и определении размера ставок земельного налога.
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