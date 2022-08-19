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НОВУЮ ПРОГРАММУ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ ПСИХОЛОГИИ УТВЕРДИЛО МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
10:13 22.08.2022
Постановлением Министерства образования № 232 от 4 августа 2022 г. утверждена программа факультативных занятий «Мое психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации».
Как сообщает Национальный правовой портал, программа разработана для проведения занятий для учеников VIII (IX, X, XI) класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования.
Целью занятий с подростками является повышение уровня их психологического благополучия на основе формирования жизненных навыков; повышение уровня устойчивости к воздействию факторов риска нарушения психического функционирования личности.
В результате молодые люди получат необходимые знания в области психологии и научатся применять их на практике. В частности, они смогут распознавать потенциальные источники возникновения кризисных ситуаций, прогнозировать последствия своего поведения, предупреждать конфликты и помогать не только себе, но и оказывать морально-психологическую поддержку сверстникам.
«Итогом реализации настоящей учебной программы являются не только приобретенные знания, но и множественные жизненные навыки, в том числе навыки оказания самопомощи и помощи сверстнику в кризисной ситуации», – говорится в документе.
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