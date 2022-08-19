Постановлением Национального банка Беларуси № 306 от 17 августа 2022 года юридическим лицам и ИП временно разрешено принимать оплату наличными за отдельные услуги в сфере грузоперевозок.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, юрилица и ИП могут получать оплату наличными за «отслеживание транспортных средств, на которые наложены навигационные пломбы» и «грузовые операции и (или) перецепки в специально установленных местах для совершения грузовых операций и (или) перецепки».

При этом сумма оплаты наличными не может превышать 100 базовых величин.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2023 г.