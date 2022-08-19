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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛ ОПЛАТУ НАЛИЧНЫМИ ЗА ПЕРЕЦЕПКУ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ
15:02 19.08.2022
Постановлением Национального банка Беларуси № 306 от 17 августа 2022 года юридическим лицам и ИП временно разрешено принимать оплату наличными за отдельные услуги в сфере грузоперевозок.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, юрилица и ИП могут получать оплату наличными за «отслеживание транспортных средств, на которые наложены навигационные пломбы» и «грузовые операции и (или) перецепки в специально установленных местах для совершения грузовых операций и (или) перецепки».
При этом сумма оплаты наличными не может превышать 100 базовых величин.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2023 г.
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