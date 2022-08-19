ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.08.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РАЗРЕШИЛ ОПЛАТУ НАЛИЧНЫМИ ЗА ПЕРЕЦЕПКУ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ


15:02 19.08.2022

Постановлением Национального банка Беларуси № 306 от 17 августа 2022 года юридическим лицам и ИП временно разрешено принимать оплату наличными за отдельные услуги в сфере грузоперевозок.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, юрилица и ИП могут получать оплату наличными за «отслеживание транспортных средств, на которые наложены навигационные пломбы» и «грузовые операции и (или) перецепки в специально установленных местах для совершения грузовых операций и (или) перецепки».

При этом сумма оплаты наличными не может превышать 100 базовых величин.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2023 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.08.2022
валюта курс
EUR 2.6088
USD 2.5705
RUB 4.2522
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.08.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5607 -0.0481
USD 2.5459 -0.0246
RUB 4.2860 +0.0338
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5650 2.5980
USD 2.5320 2.5530
RUB 3.3000 4.2800
подробнее

Конвертация в банках
на 19.08.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0120 1.0270
EUR/RUB 60.0000 78.5000
USD/RUB 59.0000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте