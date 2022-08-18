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ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОНДА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И БАНКА ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ


11:29 19.08.2022

Постановлением Минстройархитектуры № 59 от 31 мая 2022 г. обновлена Инструкция о порядке создания и ведения республиканского фонда проектной документации и республиканского банка данных объектов-аналогов на строительство объектов, предоставления в пользование и использования материалов и данных фонда и банка данных.

Как сообщает Национальный правовой портал, деятельность, связанную с созданием и ведением фонда и банка данных, осуществляет Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве.

Инструкцией, в частности, определен порядок включения в фонд:

проектов, рекомендованных для повторного применения;

типовых проектов;

документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы;

индивидуально разработанной проектной документации.

Документом установлено, что банк данных формируется на основании фонда проектной документации и информации о стоимости завершенных строительством объектов, полученной на основании ведомственной отчетности «Отчет об объекте, завершенном строительством (1-озс)», ежегодно утверждаемой постановлением Минстройархитектуры.

В республиканском банке данных содержатся:

объемно-планировочные, инженерно-технические и технологические решения объектов строительства;

стоимостные показатели объектов-аналогов, учитывающие затраты, определяемые в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства от 18 ноября 2011 г. № 51;

стоимостные показатели объектов-аналогов на единицу общей площади, на единицу полезной площади и на единицу строительного объема;

стоимостные показатели, включающие стоимость подготовки территории, строительной части здания (сооружения), инженерного обеспечения объекта, благоустройства, других затрат подрядной организации и затрат заказчика.

Документом также установлен порядок предоставления в пользование и использования материалов и данных фонда и банка данных.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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