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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
13:27 18.08.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление Совета министров № 1105 от 30 ноября 2012 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен в целях минимизации вмешательства контролирующих (надзорных) органов в деятельность субъектов хозяйствования, а также в целях:
приведения постановления Совета министров от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера» в соответствие с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
установления периодичности проведения Администрацией зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в соответствии с возложенными на нее законодательством задачами;
осуществления эффективного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера;
актуализации мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, проводимых государственным учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам».
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 25 августа 2022 г.
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