На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление Совета министров № 1105 от 30 ноября 2012 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен в целях минимизации вмешательства контролирующих (надзорных) органов в деятельность субъектов хозяйствования, а также в целях:

приведения постановления Совета министров от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий технического (технологического, поверочного) характера» в соответствие с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. № 141-З «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

установления периодичности проведения Администрацией зон отчуждения и отселения Министерства по чрезвычайным ситуациям мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в соответствии с возложенными на нее законодательством задачами;

осуществления эффективного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера;

актуализации мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, проводимых государственным учреждением «Государственная инспекция по маломерным судам».

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

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