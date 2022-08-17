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МЧС БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
10:09 18.08.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства, которым вносятся изменения в постановление Совета министров № 561 от 22 августа 2019 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования документа являются правоотношения, связанные с установлением обязательных для соблюдения требований по обеспечению пожарной безопасности для объектов: специально предназначенных для пребывания детей; с одновременным пребыванием свыше 300 человек; социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей.
В частности, документом предлагается включить в перечень объектов, специально предназначенных для пребывания детей, оздоровительные лагеря. Также конкретизировано мероприятие, препятствующее распространению низового пожара. При этом устанавливаются требования к размещению и хранению самоспасателей.
Кроме этого, предлагается исключить требования к осветительным установкам и хранению мебели, инвентаря, стендов и другого имущества, а также иные требования.
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 25 августа 2022 г.
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