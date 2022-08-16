|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ
11:48 17.08.2022
Министерство образования постановлением № 175 от 5 июля 2022 г. обновило порядок и условия проведения Республиканского конкурса научных работ студентов.
Как сообщает Национальный правовой портал, цель проведения конкурса – активизация научно-исследовательской работы студентов.
Основными задачами являются:
содействие интеграции образовательного процесса и научной деятельности в учреждениях высшего образования Беларуси (УВО);
создание условий для реализации творческих способностей студентов и стимулирование научно-исследовательской деятельности по профилям, направлениям образования, по которым осуществляется подготовка специалистов в УВО, в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь;
углубление теоретической и научно-практической подготовки студентов, овладение ими навыками получения и использования научных знаний;
содействие активному включению студентов в сферу научной деятельности.
При этом сроки и условия проведения, состав организационного комитета конкурса ежегодно до 1 октября определяются приказом Министра образования.
В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные, так и коллективные работы: студентов, обучающихся в УВО; выпускников, получивших высшее образование в УВО в год его проведения.
Выдвижение и рассмотрение научных работ осуществляется в два этапа.
Организационное и информационное обеспечение конкурса осуществляет БГУ. Оно включает в себя:
сопровождение информационно-аналитической системы для проведения Республиканского конкурса научных работ студентов УВО Республики Беларусь (ИАС);
обеспечение функционирования официального сайта конкурса;
координацию работы конкурсных комиссий (установление сроков проведения регистрации научных работ, направления научных работ в конкурсные комиссии, представления результатов регистрации научных работ конкурсным комиссиям, представления протоколов конкурсных комиссий);
сбор, обработку и анализ информации по результатам конкурса;
подготовку отчета и проектов документов, необходимых для подведения итогов конкурса.
Положением также определен порядок:
представления научных работ;
рассмотрение научных работ конкурсными комиссиями;
подведение итогов конкурса.
Постановление Минобразования от 8 августа 2011 г. № 222 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях проведения Республиканского конкурса научных работ студентов и признании утратившими силу постановлений Министерства образования Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 38 и от 22 декабря 2008 г. № 131» утрачивает силу.
Постановление № 175 вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2022
Курсы в банках
на 17.08.2022
Конвертация в банках
на 17.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте