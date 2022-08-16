Министерство образования постановлением № 175 от 5 июля 2022 г. обновило порядок и условия проведения Республиканского конкурса научных работ студентов.

Как сообщает Национальный правовой портал, цель проведения конкурса – активизация научно-исследовательской работы студентов.

Основными задачами являются:

содействие интеграции образовательного процесса и научной деятельности в учреждениях высшего образования Беларуси (УВО);

создание условий для реализации творческих способностей студентов и стимулирование научно-исследовательской деятельности по профилям, направлениям образования, по которым осуществляется подготовка специалистов в УВО, в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь;

углубление теоретической и научно-практической подготовки студентов, овладение ими навыками получения и использования научных знаний;

содействие активному включению студентов в сферу научной деятельности.

При этом сроки и условия проведения, состав организационного комитета конкурса ежегодно до 1 октября определяются приказом Министра образования.

В конкурсе могут принимать участие как индивидуальные, так и коллективные работы: студентов, обучающихся в УВО; выпускников, получивших высшее образование в УВО в год его проведения.

Выдвижение и рассмотрение научных работ осуществляется в два этапа.

Организационное и информационное обеспечение конкурса осуществляет БГУ. Оно включает в себя:

сопровождение информационно-аналитической системы для проведения Республиканского конкурса научных работ студентов УВО Республики Беларусь (ИАС);

обеспечение функционирования официального сайта конкурса;

координацию работы конкурсных комиссий (установление сроков проведения регистрации научных работ, направления научных работ в конкурсные комиссии, представления результатов регистрации научных работ конкурсным комиссиям, представления протоколов конкурсных комиссий);

сбор, обработку и анализ информации по результатам конкурса;

подготовку отчета и проектов документов, необходимых для подведения итогов конкурса.

Положением также определен порядок:

представления научных работ;

рассмотрение научных работ конкурсными комиссиями;

подведение итогов конкурса.

Постановление Минобразования от 8 августа 2011 г. № 222 «Об утверждении Инструкции о порядке и условиях проведения Республиканского конкурса научных работ студентов и признании утратившими силу постановлений Министерства образования Республики Беларусь от 24 мая 2004 г. № 38 и от 22 декабря 2008 г. № 131» утрачивает силу.

Постановление № 175 вступает в силу с 1 сентября 2022 г.