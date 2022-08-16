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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 2023 ГОДА В БЕЛАРУСИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ТУРУСЛУГ


18:20 16.08.2022

Постановлением правительства № 523 от 11 августа 2022 г. утверждены скорректированные Правила оказания туристических услуг.

Как сообщает Национальный правовой портал, правилами регулируется порядок оказания туристических услуг и услуг, связанных с организацией туристического путешествия, когда они осуществляются не в комплексе.

При этом они не распространяется на отношения между субъектами туристической деятельности, возникающие из договоров поручения или иных не запрещенных законодательством договоров, заключенных между данными субъектами.

Следует отметить, что оказание исполнителем туруслуг осуществляется исключительно на основании договора.

В рамках его заключения исполнитель или уполномоченный турагент предоставляет заказчику информацию о туристических услугах, включающую сведения:

о программе туристического путешествия;

о туроператоре, сформировавшем тур;

о стоимости туристических услуг, сроках и порядке их оплаты;

о комплексе мер, гарантирующих обеспечение личной безопасности и сохранности имущества туристов, экскурсантов во время совершения туристического путешествия;

о точном времени начала туристического путешествия;

иную информацию, связанную с оказанием туристических услуг.

При международном выездном туризме дополнительно предоставляется информация:

о соблюдении правил личной безопасности туриста, экскурсанта;

об обеспечении исполнения туроператором, сформировавшим тур, обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма посредством способов обеспечения исполнения туроператором обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма;

о порядке обращения участников туристической деятельности за возмещением имущественного вреда в связи с наступлением случаев невозможности исполнения туроператором своих обязательств.

Информация о туристических услугах должна быть предоставлена участникам туристической деятельности в письменной форме разборчивым шрифтом на понятном заказчику языке.

Правилами также регламентирован порядок оказания услуг по: перевозке; размещению; экскурсионному обслуживанию.

Кроме того, определены особенности оказания туристических услуг несовершеннолетним туристам, экскурсантам.

Постановлением № 523 также установлена типовая форма договора оказания туристических услуг.

Документ вступает в силу с 1 января 2023 г.
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