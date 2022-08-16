Постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства культуры № 14/7 от 25 февраля 2022 г. утверждены Правила по охране труда при выполнении работ в цирках.

Как сообщает Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты, правила устанавливают:

требования к организации работы по охране труда в цирках, размещению, эксплуатации циркового оборудования, а также требования безопасности, которые должны соблюдать артисты при участии в репетициях и цирковых представлениях

порядок проведения технического освидетельствования устройств, приспособлений, предназначенных для выступления артистов и порядок допуска новой цирковой программы

Требования по охране труда, содержащиеся в правилах, направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих, занятых выполнением работ, связанных с организацией и проведением цирковых представлений, и распространяются на всех работодателей независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих такие работы.

Постановление вступает в силу с 13 сентября 2022 г.