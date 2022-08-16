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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ


12:52 16.08.2022

На общественное обсуждение вынесен проект закона «Об изменении законов по вопросам торговли и общественного питания».

Как сообщает Национальный правовой портал, законопроектом предлагается внести в закон от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания» (Закон № 128-З) изменения, предусматривающие, в том числе:

реализацию положений Союзной программы, в части отмены:

обязанности субъектов хозяйствования, намеревающихся осуществлять торговлю, общественное питание, уведомлять об этом местный исполнительный и распорядительный орган посредством подачи письменного уведомления о начале осуществления экономического вида деятельности;

необходимости согласования с местными исполнительными и распорядительными органами режима работы после 23.00 и до 7.00 торговых центров, рынков, торговых объектов и объектов общественного питания, за исключением торговых объектов и объектов общественного питания, в которых осуществляется реализация алкогольных напитков;

требований, предъявляемых к субъектам общественного питания, осуществляющим общественное питание посредством организации сети общественного питания.

уточнение определений отдельных терминов с учетом практики применения Закона № 128-З;

создание дополнительных условий для:

достижения индикаторов, установленных Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года, и обеспечения национальной безопасности;

развития розничной торговли с использованием интернета, отечественного производства и обеспечения потребительского рынка качественными продовольственными товарами, малого и среднего бизнеса и организаций потребительской кооперации.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 16 по 26 августа 2022 г.
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