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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНКУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ИСКУССТВ


12:00 16.08.2022

Постановлением Министерства культуры от 25 июля 2022 г. № 59 определен порядок и формы проведения аттестации учащихся, осваивающих содержание образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины в детских школах искусств.

Как сообщает Национальный правовой портал, учащиеся проходят текущую, промежуточную и итоговую аттестацию по образовательным областям, темам, учебным предметам, учебным дисциплинам.

При этом аттестация может проходить как в письменной, так и в устной формах, допускается также их сочетание.

Так, текущая аттестация может проводиться, в частности, в формате:

опроса учащихся;

контрольного занятия (урока);

контрольной работы;

защиты реферата;

зачета (дифференцированного, технического);

академического (отчетного) концерта;

хореографической постановки;

презентации и защиты творческого проекта;

показа творческих работ.

Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов текущей аттестации и как среднее арифметическое отметок с применением правил математического округления.

Итоговая проводится:

по учебным предметам, учебным дисциплинам по завершении занятий, уроков, учебной практики в учебном году;

по отдельным учебным предметам, учебным дисциплинам по завершении освоения содержания образовательной программы в детских школах искусств.

Результаты аттестации оцениваются:

в баллах по десятибалльной шкале, используемой при оценивании;

отметками «зачтено», «не зачтено», «не аттестован(а)».

Так, положительным отметками являются от 3 (трех) до 10 (десяти) баллов и «зачтено».

1 (один), 2 (два) балла, «не зачтено», «не аттестован(а)» – являются неудовлетворительными.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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