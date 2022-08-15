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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНКУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ИСКУССТВ
12:00 16.08.2022
Постановлением Министерства культуры от 25 июля 2022 г. № 59 определен порядок и формы проведения аттестации учащихся, осваивающих содержание образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи художественного профиля с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины в детских школах искусств.
Как сообщает Национальный правовой портал, учащиеся проходят текущую, промежуточную и итоговую аттестацию по образовательным областям, темам, учебным предметам, учебным дисциплинам.
При этом аттестация может проходить как в письменной, так и в устной формах, допускается также их сочетание.
Так, текущая аттестация может проводиться, в частности, в формате:
опроса учащихся;
контрольного занятия (урока);
контрольной работы;
защиты реферата;
зачета (дифференцированного, технического);
академического (отчетного) концерта;
хореографической постановки;
презентации и защиты творческого проекта;
показа творческих работ.
Промежуточная аттестация проводится с учетом результатов текущей аттестации и как среднее арифметическое отметок с применением правил математического округления.
Итоговая проводится:
по учебным предметам, учебным дисциплинам по завершении занятий, уроков, учебной практики в учебном году;
по отдельным учебным предметам, учебным дисциплинам по завершении освоения содержания образовательной программы в детских школах искусств.
Результаты аттестации оцениваются:
в баллах по десятибалльной шкале, используемой при оценивании;
отметками «зачтено», «не зачтено», «не аттестован(а)».
Так, положительным отметками являются от 3 (трех) до 10 (десяти) баллов и «зачтено».
1 (один), 2 (два) балла, «не зачтено», «не аттестован(а)» – являются неудовлетворительными.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
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