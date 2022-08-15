На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 г. № 1450 и от 24 сентября 2021 г. № 548».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом предложена новая редакция правил заключения и исполнения договоров строительного подряда. Проект подготовлен с учетом практики применения правил, изменений, произошедших в законодательстве, а также с учетом новых подходов регулирования отдельных вопросов и вносимых в настоящее время в некоторые действующие нормативные правовые акты.

В частности, документом:

уточняются отдельные термины и их определения, такие как «вид строительных работ», «договорная (контрактная) цена». Указанные термины указываются в соответствии с терминами, приводимыми в проекте Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на выполнение подрядных работ, утвержденного постановлением Совета министров от 18.11.2011 № 1553;

предусматривается возможность заключения договора в электронном виде, а также оформление конкурсной, исполнительной документации в электронном виде;

ответственность заказчика дополняется нормой, предусматривающей штрафные санкции за несвоевременное перечисление авансовых платежей;

отдельными позициями дополняется перечень материальных ресурсов, на приобретение (изготовление) которых могут выдаваться целевые авансы;

исключаются утратившие актуальность нормы.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 августа 2022 г.