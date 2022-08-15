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В БЕЛАРУСИ УЧРЕЖДЕНЫ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ ВЫСШЕЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
09:58 16.08.2022
Александр Лукашенко подписал указ об учреждении официальных геральдических символов Высшей аттестационной комиссии, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, среди геральдики ВАК документально заверены эмблема, флаг, нагрудный знак различия «За заслуги», положение о них и описание.
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