На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании памятника природы республиканского значения «Парк «Жиличи».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления предусматривается преобразование в Кировском районе Могилевской области ботанического памятника природы республиканского значения «Парк «Жиличи» в ботанический памятник природы «Парк Булгаков» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и использования.

В результате устанавливаются новые границы, площадь и землепользователи памятника природы, а также ботанический памятник природы республиканского значения «Парк «Жиличи» переименовывается в ботанический памятник природы республиканского значения «Парк Булгаков».

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 августа 2022 г., а также направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .