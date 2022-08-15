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ВОПРОСЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ «ПАРКА «ЖИЛИЧИ» В БОТАНИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ «ПАРК БУЛГАКОВ» МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
15:07 15.08.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды «О преобразовании памятника природы республиканского значения «Парк «Жиличи».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления предусматривается преобразование в Кировском районе Могилевской области ботанического памятника природы республиканского значения «Парк «Жиличи» в ботанический памятник природы «Парк Булгаков» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и использования.
В результате устанавливаются новые границы, площадь и землепользователи памятника природы, а также ботанический памятник природы республиканского значения «Парк «Жиличи» переименовывается в ботанический памятник природы республиканского значения «Парк Булгаков».
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 августа 2022 г., а также направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .
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