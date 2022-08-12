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МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛ ЕДИНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ


12:39 15.08.2022

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия принятое№ 57 от 7 июня 2022 г. утверждены единые программы, предназначенные для осуществления подготовки водителей колесных тракторов, самоходных машин и самоходных машин сельскохозяйственного назначения всех категорий, переподготовки с категории на категорию, а также единая программа повышения квалификации мастеров производственного обучения управлению колесными тракторами и самоходными машинами.

Как сообщает Национальный правовой портал, подготовка и переподготовка осуществляется в учреждениях образования и других организациях, оказывающих услуги по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств и самоходных машин, имеющих сертификат Национальной системы подтверждения соответствия Беларуси на данный вид услуг.

Кроме этого, правовым актом признаются утратившими силу ведомственные постановления:

от 20 марта 2008 г. № 25 «Об утверждении формы свидетельства о подготовке, переподготовке водителей колесных тракторов и самоходных машин»;

от 1 июля 2021 г. № 52 «Об утверждении единых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей колесных тракторов, самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими».

Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.
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