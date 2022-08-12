|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.08.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛ ЕДИНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ
12:39 15.08.2022
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия принятое№ 57 от 7 июня 2022 г. утверждены единые программы, предназначенные для осуществления подготовки водителей колесных тракторов, самоходных машин и самоходных машин сельскохозяйственного назначения всех категорий, переподготовки с категории на категорию, а также единая программа повышения квалификации мастеров производственного обучения управлению колесными тракторами и самоходными машинами.
Как сообщает Национальный правовой портал, подготовка и переподготовка осуществляется в учреждениях образования и других организациях, оказывающих услуги по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств и самоходных машин, имеющих сертификат Национальной системы подтверждения соответствия Беларуси на данный вид услуг.
Кроме этого, правовым актом признаются утратившими силу ведомственные постановления:
от 20 марта 2008 г. № 25 «Об утверждении формы свидетельства о подготовке, переподготовке водителей колесных тракторов и самоходных машин»;
от 1 июля 2021 г. № 52 «Об утверждении единых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей колесных тракторов, самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими».
Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.08.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2022
Курсы в банках
на 15.08.2022
Конвертация в банках
на 15.08.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте