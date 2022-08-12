Постановлением Совета министров № 522 от 11 августа 2022 г. утверждено Положение о порядке финансирования расходов частных учреждений образования за счет средств республиканского или местных бюджетов.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определяется порядок финансирования за счет средств республиканского и местных бюджетов расходов частных учреждений образования, реализующих образовательные программы:

общего среднего образования, которые имеют государственную аккредитацию на соответствие заявленному виду (частные школы);

дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования, специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью (частные детские сады).

Так, финансирование расходов частных детских садов и частных школ может осуществляться в виде субсидий за счет средств, предусматриваемых в местных бюджетах на дошкольное или общее среднее образование.

Расходы частных школ, на базе которых осуществляется экспериментальная деятельность в сфере образования, субсидируются из средств, предусматриваемых в республиканском бюджете Министерству образования на общее среднее образование.

Необходимыми условиями для выделения финансирования являются:

отсутствие у частных учреждений образования на момент подачи заявки на финансирование расходов (срок ее подачи – до 1 мая финансового года, предшествующего плановому финансовому году) задолженности по обязательным платежам в республиканский и (или) местные бюджеты;

наличие в частных учреждениях образования мест, которые предусматриваются для приема (зачисления) детей по направлению управления (отдела) образования;

отсутствие свободных мест в государственных учреждениях образования на территории соответствующей административно-территориальной (территориальной) единицы.

Положением также определено, что плата законных представителей за питание детей в частных детских садах, принятых (зачисленных) по направлению управления (отдела) образования, взимается в размере и порядке, установленных для детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования или специальное образование на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью за счет средств местных бюджетов.

Постановление № 522 вступает в силу 1 сентября 2022 г.