Внесены изменения в ряд указов Главы государства. Соответствующий Указ №272 Лукашенко подписал 10 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в целях реализации норм Закона от 13 декабря 2021 года «Об изменении Закона Республики Беларусь «О геодезической и картографической деятельности» уточняются источники финансирования работ по созданию и обновлению государственных навигационных карт в цифровом формате. При этом положения о проведении работ по созданию Национального атласа Беларуси исключаются в связи с завершением таких работ.

Кроме того, признается утратившим силу Указ от 23 апреля 2007 года №200 «О некоторых вопросах в области геодезии, картографии и навигации», ставший неактуальным в связи с передачей Законом правительству соответствующих полномочий.