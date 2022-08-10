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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД УКАЗОВ КАСАТЕЛЬНО ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


10:08 11.08.2022

Внесены изменения в ряд указов Главы государства. Соответствующий Указ №272 Лукашенко подписал 10 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в целях реализации норм Закона от 13 декабря 2021 года «Об изменении Закона Республики Беларусь «О геодезической и картографической деятельности» уточняются источники финансирования работ по созданию и обновлению государственных навигационных карт в цифровом формате. При этом положения о проведении работ по созданию Национального атласа Беларуси исключаются в связи с завершением таких работ.

Кроме того, признается утратившим силу Указ от 23 апреля 2007 года №200 «О некоторых вопросах в области геодезии, картографии и навигации», ставший неактуальным в связи с передачей Законом правительству соответствующих полномочий.
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