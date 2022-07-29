Министерство сельского хозяйства и продовольствия 22 июня 2022 г. приняло постановление № 67 «О порядке внесения изменений в конструкцию, определении категорий колесных тракторов и самоходных машин».

Как сообщает Национальный правовой портал, при обмене водительских удостоверений на право управления колесным трактором, самоходной машиной (удостоверение тракториста-машиниста), выданных в Республике Беларусь до 22 сентября 2022 г. (с категориями колесных тракторов и самоходных машин, обозначенными прописными буквами латинского алфавита) будет предоставляться право управления:

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», «С» – при наличии права на управление колесным трактором категории «A»;

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», «D» – при наличии права на управление колесным трактором категории «В»;

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», «С» – при наличии права на управление гусеничным трактором и бульдозером на его базе категории «С»;

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», самоходной машиной сельскохозяйственного назначения категории «F» – при наличии права на управление самоходной машиной сельскохозяйственного назначения категории «D»;

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», «С», «Е» – при наличии права на управление дорожно-строительной и иной самоходной машиной категории «Е»;

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», «С», «Е» – при наличии права на управление одноковшовым экскаватором, специализированным погрузчиком категории «F».

Что касается ранее выданных в Республике Беларусь или в республиках бывшего СССР удостоверений тракториста-машиниста (с категориями колесных тракторов и самоходных машин, обозначенными прописными буквами русского алфавита), то при их обмене будет предоставляется право управления:

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», «С» – при наличии права на управление колесным трактором класса до 14 кН (1,4 тс) категории «A»;

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», «D» – при наличии права на управление колесным трактором класса свыше 1,4 кН (1,4 тс) категории «Б»;

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», «С» – при наличии права на управление гусеничным трактором категории «В»;

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», «С», самоходной машиной сельскохозяйственного назначения категории «F» – при наличии права на управление самоходной машиной с механической трансмиссией категории «Г»;

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», «С», самоходной машиной сельскохозяйственного назначения категории «F» – при наличии права на управление самоходной машиной с гидростатической трансмиссией категории «Д»;

колесным трактором, самоходной машиной категорий «А», «В», «С», «Е» – при наличии права на управление самоходной мелиоративной и дорожно-строительной машиной, включая экскаватор на пневматическом ходу, категории «Е».

Также постановлением утверждено Положение о порядке внесения изменений в конструкцию колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, выполненных после выпуска колесного трактора, прицепа к нему, самоходной машины в обращение и влияющих на безопасность дорожного движения.

Этим Положением определен порядок внесения изменений в конструкцию машин, выпущенных в обращение и прошедших госрегистрацию на территории государств – членов ЕАЭС.

При этом под внесением изменений в конструкцию машины понимается исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретной машины составных частей и предметов оборудования.

Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 г.