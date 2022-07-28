Постановлением Совета министров № 490 от 25 июля 2022 г. утвержден Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2022-2026 годы.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом запланировано проведение 134 мероприятий, одним из участников которых выступает НЦПИ.

В перечень мероприятий, в частности, вошли:

подготовка и выпуск тематического сборника правовых актов «Права ребенка»;

информирование населения по актуальным вопросам национального законодательства по правам ребенка, противодействию жестокому обращению с детьми, а также разъяснение ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений;

проведение межведомственных тематических мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности и правовой культуры детей и подростков;

ведение и предоставление учреждениям образования тематических банков данных правовой информации «Образование» и «Права несовершеннолетних» в составе информационно-поисковых систем «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE»;

повышение профессиональной компетентности педагогических работников учреждений образования по вопросам правовой и информационной культуры посредством оснащения учреждений образования печатными изданиями правовой тематики;

развитие служб медиации в учреждениях образования;

реализация программ финансовой грамотности и выведение на качественно новый уровень экономического образования детей и подростков;

содействие трудоустройству и временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время;

реализация республиканского проекта «Школа волонтера ЦУР»;

организация и проведение благотворительных акций для оказания детям помощи и поддержки;

привлечение детей и подростков к обсуждению и разработке проектов спортивных и досуговых площадок;

проведение республиканского конкурса на лучший детский и молодежный совет (парламент).

Ожидается, что реализация мероприятий к 2026 году будет способствовать в том числе:

повышению нетерпимости общества к проявлениям семейного насилия, сокращению случаев жестокого обращения с детьми;

оказанию помощи детям и их родителям (иным законным представителям) по созданию условий безопасного пребывания детей в интернете, сокращению числа преступлений и иных правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей;

внедрению инновационных форм профориентационной работы с несовершеннолетними, повышению эффективности психологической и педагогической помощи при осуществлении профессионального выбора;

сокращению трудовой и внешней миграции молодежи;

сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них навыков здорового образа жизни;

внедрению алгоритмов межведомственного взаимодействия, расширению сотрудничества с общественными объединениями в сфере оказания помощи несовершеннолетним;

повышению роли семейных ценностей и престижа многодетной семьи в обществе, укреплению института семьи.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.