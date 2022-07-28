|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
12:53 29.07.2022
Постановлением Совета министров № 490 от 25 июля 2022 г. утвержден Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2022-2026 годы.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом запланировано проведение 134 мероприятий, одним из участников которых выступает НЦПИ.
В перечень мероприятий, в частности, вошли:
подготовка и выпуск тематического сборника правовых актов «Права ребенка»;
информирование населения по актуальным вопросам национального законодательства по правам ребенка, противодействию жестокому обращению с детьми, а также разъяснение ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений;
проведение межведомственных тематических мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности и правовой культуры детей и подростков;
ведение и предоставление учреждениям образования тематических банков данных правовой информации «Образование» и «Права несовершеннолетних» в составе информационно-поисковых систем «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-ONLINE»;
повышение профессиональной компетентности педагогических работников учреждений образования по вопросам правовой и информационной культуры посредством оснащения учреждений образования печатными изданиями правовой тематики;
развитие служб медиации в учреждениях образования;
реализация программ финансовой грамотности и выведение на качественно новый уровень экономического образования детей и подростков;
содействие трудоустройству и временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время;
реализация республиканского проекта «Школа волонтера ЦУР»;
организация и проведение благотворительных акций для оказания детям помощи и поддержки;
привлечение детей и подростков к обсуждению и разработке проектов спортивных и досуговых площадок;
проведение республиканского конкурса на лучший детский и молодежный совет (парламент).
Ожидается, что реализация мероприятий к 2026 году будет способствовать в том числе:
повышению нетерпимости общества к проявлениям семейного насилия, сокращению случаев жестокого обращения с детьми;
оказанию помощи детям и их родителям (иным законным представителям) по созданию условий безопасного пребывания детей в интернете, сокращению числа преступлений и иных правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей;
внедрению инновационных форм профориентационной работы с несовершеннолетними, повышению эффективности психологической и педагогической помощи при осуществлении профессионального выбора;
сокращению трудовой и внешней миграции молодежи;
сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них навыков здорового образа жизни;
внедрению алгоритмов межведомственного взаимодействия, расширению сотрудничества с общественными объединениями в сфере оказания помощи несовершеннолетним;
повышению роли семейных ценностей и престижа многодетной семьи в обществе, укреплению института семьи.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2022
Курсы в банках
на 29.07.2022
Конвертация в банках
на 29.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте